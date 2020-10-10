北京聞風：黃金周「補過春節」 「雙迴圈」任重道遠 ／文：鍾鳴九

十一黃金周是內地傳統旅遊旺季。今年以來受疫情影響，春節、五一、端午、清明小長假都在社交疏離的冷清氛圍中度過。隨着疫情穩定、雙節疊加超長假期以及消費政策激勵下，各地黃金周消費迎來報復增長。

8天長假期間，全國共接待國內遊客6.37億人次，按可比口徑（即扣除價格變動因素後）同比恢復79%；國內旅遊收入達4665.6億元（人民幣，下同），按可比口徑同比恢復69.9%。另據商務部監測，10月1日至8日，全國零售和餐飲重點監測企業銷售額約1.6萬億元，日均銷售額比去年十一黃金周增長4.9%。10月1日至7日內地電影票房約為37億元，創下內地影史國慶檔票房第二的成績。

邊境遊興起 95後成旅遊主力

此外，今次黃金周呈現出幾個新樣貌：一是邊境遊與傳統熱門景點同熱。上海、廣州、北京、杭州、成都等依然是最受歡迎目的地；同時，西北西南地區的自駕遊成為黑馬，青海、甘肅、雲南和海南預訂量同比增長超160%。二是青年成主力，舉家遊增多。95後首次成為出遊主力，佔比三成排名第一；疫後長假「舉家行動」比例提升，補上因疫情而遲到的團聚。三是餐飲業火爆與節約並舉。各地餐飲業上座率提高的同時「公筷公勺」、「小份菜」、「要打包」漸成常態。四是景區開放與疫情防控相結合。國家文旅部要求各景區遊客接待量不得超過最大承載量的75%。限量、預約、錯峰成為景區管理的新常態。

由此可見，內地社會在後疫情時代展現出秩序、活力與不斷發掘的新潛力，這無疑給市場注入信心，但黃金周短期提振過後，經濟發展後勁還有待觀望。內部，疫情帶來的負面影響還未完全消除；失業率較往年依舊偏高；消費意願還有賴穩定的收入預期。外部，美國對華全面圍剿形勢短期內不會改變、中印邊境危機仍面臨風險、台海風險陡升等，都讓中國經濟內外部環境更複雜和不確定。

經濟發展後勁仍有待觀察

中央政府審時提出雙迴圈戰略，已在多個層面推進相關舉措來應對挑戰。後續會沿着擴大國內需求、支持國內創新同時擴大開放、穩定全球產業鏈、供應鏈和價值鏈的方向繼續加碼政策力度。

本月底，十九屆五中全會將在京召開，研究關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議，預計離不開發展與穩定兩大訴求，為下一階段中國經濟行穩致遠做好頂層設計。

文：鍾鳴九