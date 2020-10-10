基辛格促美中定「交戰規則」

稱不定規則恐臨一戰前局面

彭博社報道，基辛格指出，美中的領導人必須討論，越過什麼界限之後雙方不會再進一步威脅對方，以及兩國需要找到方法在很長一段時間內保持這一政策。他說：「你可以說這完全不可能，但如果真的是不可能，我們將陷入類似第一次世界大戰前的局面。」中通社稱，當時歐洲老牌帝國沒有嚴肅看待戰爭威脅，同時加強軍備的努力卻增加了戰爭的風險，最終因大國沒能管控住相對來說微不足道的小危機而爆發了一戰。

基辛格表示，美國需要「一種新的思維方式」來理解當今複雜的世界，因為「沒有任何國家可以享受在戰略和經濟上都不受其他國家威脅的單方面優勢」。基辛格認為，美國決策者應該考慮，「確保從純經濟的領域來說，沒有任何國家有能力勒索美國；但實現這個目標並不意味着必須要針對與削弱其他國家的任何潛在技術能力」。

美艦闖西沙領海 遭解放軍驅離

另解放軍南部戰區新聞發言人張南東大校昨晚表示，當日「麥凱恩」號未經中國政府允許，擅自闖入中國西沙領海。解放軍南部戰區組織海空兵力全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。張南東稱，美方頻頻派出軍艦到南海炫耀武力，是赤裸裸的航行霸權和軍事挑釁。他要求美方立即停止挑釁行為，嚴格管控約束海空軍事行動，以免引發不測事件。