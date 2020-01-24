中國加入COVAX 彭博：填領導空白 承諾優先向發展中國家提供疫苗

外交部稱為促進疫苗公平分配

外交部發言人華春瑩昨日宣布上述消息。她表示，新冠病毒疫情仍處於全球大流行，嚴重威脅各國人民生命安全和身體健康；確保發展中國家有平等機會，獲取適合、安全和有效的疫苗，是中國一直關注的重點。她稱，中方加入COVAX，目的是以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並支持COVAX，中方也將藉此與有關國家加強疫苗合作。

COVAX由全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、世界衛生組織（WHO）和流行病預防創新聯盟（CEPI）牽頭運作，旨在2021年底前，交付20億劑安全且有效的疫苗。非世衛成員的台灣早前已加入COVAX，但表明不會選擇大陸疫苗。港府上月向立法會提交第三輪防疫抗疫基金的撥款申請文件，其中約4.6億元用作參加COVAX。截至8月底，世衛曾透露已有172個國家和地區加入COVAX。

美俄未加入 德法僅金援

對於COVAX，大國並沒有表現出太多興趣，美國已明確拒絕加入，俄羅斯也尚未加入，德國和法國被曝只會對COVAX提供資金，不會從這一「實施計劃」獲得疫苗。而中國在9月18日截止日期前，亦一直未明確表態是否加入，僅強調支持這一計劃。直到9月25日，世衛才透露雙方正就此展開討論。中國專家解讀為做法「謹慎」，因其想平衡中國國內需求和鄰國等需求。

9款候選疫苗 兩來自中國

彭博社評論指，中國加入COVAX，填補了美國總統特朗普冷落該計劃而在全球公共衛生領導體系中留下的空白。此番決定可讓其與美國形成積極反差，加之外界對中國應對疫情手法有不同的聲音，中國也認為該在此時積極參與國際事務，爭取更多朋友。美國皮尤研究中心最新民調顯示，多國民眾對中國的負面看法在疫情期間加深。

德國之音稱，中國加入COVAX後，將是支持這項計劃的最大經濟體。根據世衛8月24日發布公告，COVAX目前擁有9款候選疫苗，另有9款正在評估中。候選疫苗中有兩款來自中國，包括當時處於臨牀前期的香港大學研發疫苗，和處於臨牀一期的三葉草生物製藥研發疫苗。而進度最快的兩款臨牀三期候選疫苗，是來自美國Moderna藥廠及英國牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗。正在評估納入計劃的疫苗中，亦有兩款來自中國，但世衛未透露詳情。

（綜合報道）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676