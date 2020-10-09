華府今年開腔否定九段線 六成軍艦3航母駐印太

美軍太平洋司令部於2018年易名為印太司令部。《報告》指出，美軍印太司令部約有37.5萬士兵（佔總人數28%），配置的海軍艦艇及陸軍分別佔總兵力的60%及55%，陸戰隊亦佔2/3，且在前線部署約8.5萬軍人和大量高科技武器。《報告》認為自2020年開始，美國利用新冠疫情、香港、台灣等議題，展開一系列圍堵中國的動作，更「侵犯」中國在西沙、南沙群島的領海，「罕見的是，美國在南海地區部署3艘航母」。

隨後，在菲律賓就與中國南海爭端提出的國際仲裁結果出爐4周年之際，美國首次打破不持立場的政策，國務卿蓬佩奧7月13日發布《美國對南海各國領土主張的立場》聲明，稱「美國全力捍衛自由與開放的印度太平洋地區」，指北京「對南海大部分區域海洋資源的主張均屬非法，中國採用霸凌方式試圖控制南海資源的策略亦然」。

聲明中最重要一點是美國首次否認中國在南海的「九段線」主張，批評中方自2009年正式提出「九段線」南海主權主張，卻無法提供法律基礎。蓬佩奧又提到2016年7月12日的南海仲裁案，稱仲裁庭一致同意中國的南海主權主張無國際法基礎；美國因而否定中國主張擁有的南沙島嶼及隨之延伸的12海里水域，強調「美國與東南亞盟邦與伙伴站在一起，保護它們符合國際法權利義務的海洋資源主權權利」。

華稱九段線1948年公布

「長期無受別國質疑」

中國外交部翌日回應，批評該聲明「罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違背美國政府在南海主權問題上不持立場的公開承諾，違反和歪曲國際法，蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定」。發言人趙立堅稱，美方稱中國2009年才正式宣布南海斷續線（九段線），不符事實，「中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成的。中國對南海有關島礁和相關海域行使有效管轄已達上千年。早在1948年，中國政府就正式公布了南海斷續線，在很長時間裏沒有受到任何國家質疑」。

（南海角力）