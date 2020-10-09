區內國靠攏 美料續拉區外盟友「入海」

吳士存指，美國正建立其「南海話語陣營」，且從國務卿蓬佩奧7月13日發表南海講話後、日澳英法德等國家很快表態支持的情形來看，該目標即將達成。他說，在軍事行動上，作為美國在印太地區的堅定盟友，日澳進入南海已常態化，域外的英法德亦各自提出重返印太或亞洲政策，可預料美國及其盟友只會繼續增加在南海行動。

吳又估計，美國會加強與其他南海主權聲索國合作，支持如越南、菲律賓、馬來西亞等與中國對抗。值得注意的是，一些國家的外交政策出現「向美傾斜」趨勢（見圖表），但未來政府更迭或帶來變數。以菲律賓為例，自2016年上台，總統杜特爾特親中遠美，一直未執行南海仲裁案裁決；但今年9月23日他在聯合國大會發表視像講話，稱南海仲裁結果已是國際法一部分，菲政府不會妥協，也不會淡化或放棄該裁決。

中美選邊站代價 南海國難承受

據彭博社，近月隨着北京在南海的領土主張加強，加上菲律賓經濟受新冠疫情重創，杜特爾特的政策重心已偏向美國，其任期將於2022年屆滿，下任政府對美政策尚難預測；至於明顯親美的越南，明年越共第十三次全國代表大會將選出新的領導集體，美越會否加強探討情報共享、聯合作戰，或提出新的仲裁機制，都值得關注。

不過，吳士存表示，相信聲索國明確表態跟從美國戰略的可能性較低，因為他們也知道在中美間選邊站的代價「難以承受」，也不符合東盟利益。

（南海角力）