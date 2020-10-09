指危機管控機制停擺 中美南海易擦槍走火 南海研究院：華已沒多少底線可被探

明報記者 梁思然

「2016年南海仲裁案後，南海局勢經歷相對較長一段時間的平穩可控，今年是個轉折點。」從事南海史地、海洋劃界、國際關係及地區安全戰略等南海問題研究20多年的吳士存，近日接受本報專訪時表示，今年南海「美國因素突顯」，美國利用南海問題牽制中國，挑撥中國和東盟的關係；同時，南海其他主權聲索國利用中美博弈時機，以及與中國達成《南海行為準則》磋商之前的窗口期，謀取各自南海利益最大化，此兩方面造成南海動盪。菲律賓外長9月曾表示，東盟（包括印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、文萊、柬埔寨、老撾、緬甸、越南）與中國將於11月或之前就《準則》展開談判。

美上半年南海派機艦逾3000次

自2018年貿易爭端起，中美角力已延伸至科技、外交、文化、教育等多個領域，南海亦不平靜。據公開資料，7月美軍在南海舉行兩次雙航母演習；中方智庫「南海戰略態勢感知計劃」統計，該月美方出動共計67架偵察機，多次抵近中國近海。截至今年8月底，美艦7次闖入中方控制的南海島礁海域。中國外長王毅9月在東亞峰會外長會議中表示，今年上半年，美國向南海派出近3000架次軍機、60多艘次軍艦。

面對美軍頻繁的動作，中國國防部曾表示，美方在南海「興風作浪」只會讓中方更堅定「乘風破浪」，捍衛主權和安全，維護南海的和平穩定。發言亦令外界擔憂南海戰事一觸即發。吳士存亦認為，目前中美危機管控定期磋商檢討機制已停擺，一旦雙方前線士兵在海上相遇，任何一方未能遵守現有規則，即可能引發災難。「你破了以往的規矩或形成的慣例，那中方可能採取的反制措施更強烈，就有可能（擦槍走火）。這取決於美方；如果美方採取更具挑釁性的行動，後果就難以預測。」

「民兵」無例管 海警船巡航成常態

吳所指的規則，是中美於2014年起陸續簽署的《海空相遇行為準則》諒解備忘錄及多個附件。這些文件對兩軍在海空相遇的行為作出規範，包括保持安全距離、溝通聯絡基本原則、突發情况現場協調規則等內容。但海警部隊及由漁民組成的民間兵力，則不受約束，形成灰色地帶。南海研究院去年8月一份研究亦指出，美國在南海部署海警船逐漸常態化，由展示海軍力量為主的「硬對抗」，轉為海軍結合海警模式的「軟硬兼施」、「軟對抗」為主。

據公開報道，去年美國海岸警衛隊多次派遣巡邏艦「伯索夫」號、「斯特拉頓」號，隨同海軍軍艦穿越東海及南海，5月還與菲律賓海警在黃岩島海域開展演訓，其間中國均派海警船近距監視。

華島建爭議未息 美斥軍事化違諾

南海問題還涉及到島礁。因牽涉油氣等資源，中國近年與周邊國家越南、菲律賓、馬來西亞等齟齬激化。2014年起，中國開始填海造島，目前中方已在南沙群島填出7個島嶼，其中美濟礁、渚碧礁、永暑礁均建有軍民兩用機場。

中方填島之初，美國奧巴馬政府便敦促中國停止有關建設，但未就南海領土爭議採取任何立場。但今年9月，美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）卻罕有直接點名中國國家主席習近平，批評其違背5年前的承諾，呼籲國際社會向中國究責。習近平2015年曾在白宮與時任總統奧巴馬會晤，稱南沙群島的建設不影響任何國家，「無意搞軍事化」。

稱雙方「目標清晰底線模糊」

吳：美軍已巡遍南沙7島水域

「在美國看來，中國通過島礁建設，在南海的軍事力量發展，有可能未來中國在南海一家獨大，他（美國）理解成要把美國趕出南海。」吳士存說，美國短時間不會接受中國海上力量與美國此消彼長。他又強調，中美有可能發生衝突的地點，可能在美國於南海軍事活動的範圍內，而非在島礁上。

吳士存說：「雙方目前『彼此目標清晰而底線模糊』，中方的目標是維護自身南海權益主張及地區和平穩定；美方目標則是維護其在南海乃至西太平洋的海上霸權。」

對於底線，吳士存稱，他猜測美方可能是要中方不繼續擴大建設黃岩島，或者不劃設防空識別區；中方底線則可能是美方不試圖接近其島礁，以及不能對中方海警船、民兵船動手。但他指出，中方「已經沒有太多底線（可被試探）」，因中方控制的南沙7個人工島12海里內水域，美軍都已進入過。

（南海角力）