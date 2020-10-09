美聯國批華藉疫打壓公民 北京斥抹黑

根據美國駐聯合國代表團官方網站，克拉夫特指摘中國政府利用疫情打壓公民和公民社會，稱會記住像李文亮這樣發出示警的醫生。又提到新疆100萬人關在「集中營」、對當地少數民族「強制絕育」，以及香港自治和自由遭侵蝕等。

中新社報道，戴兵指出，在疫情問題上抹黑中國，既是錯誤和徒勞的，更是不負責任的。他說，中國工程院院士鍾南山及最早向外預警、後染疫逝世的醫生李文亮，都是「優秀的共產黨員」，希望美方尊重美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）這樣的醫學專家，善待「羅斯福號」航母前艦長克羅澤（Brett Crozier）這樣的「吹哨人」。戴兵表示，中國的患者都能得到全力救治，而美國病亡人數已超21萬，美方應給美國人民一個交代。

針對新疆問題，戴兵反駁「強制絕育」的說法稱，2010年至2018年新疆維族人口從1017萬增至1271萬，增長25%，增幅是漢族的10倍多。他強調，沒有人看到過新疆有關押100萬維吾爾人的「集中營」。

指立國安法 八成港人感更安全

至於香港問題，戴兵說，《港區國安法》實施後80%當地居民認為香港更安全了，「誰希望香港穩定繁榮，誰蓄謀把香港搞亂，世人看得一清二楚」。

戴兵強調，中國人民對中國人權狀况最有發言權，中國民眾對中國政府的支持率在90%以上，「任何力量想阻止中國發展進步都是白日做夢」，奉勸美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，正視中國人民人權發展歷史性進步，停止傳播謊言和政治病毒。