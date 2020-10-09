警告北京勿武統 兩棲登陸難 美國安顧問倡台「變箭豬」抗衡大陸

路透社報道，奧布萊恩在內華達大學拉斯維加斯分校的活動中稱，中國正在進行大型海軍建設，其規模很可能是自第一次世界大戰前德國試圖與英國皇家海軍競爭以來從未見過的。他說，「中方大舉發展海軍的目的之一是獲得將我們趕出西太平洋的能力，並使他們可以在台灣進行兩棲登陸」。

指中方發展海軍

規模一戰以來未見

但奧布萊恩稱，兩棲登陸是出了名的困難，大陸和台灣距離160公里，且台灣島上鮮有適合登陸的海灘。他還提到，基於美國長期的「戰略模糊性」政策，「如果大陸攻擊台灣，美國將會如何回應很不明朗」。報道指，美國依法須向台灣提供用於防衛的軍備，但未知會否在台灣受攻擊時進行軍事干預。美國若軍事干預，可能導致與北京的衝突擴大。

奧布萊恩重申，美國呼籲台灣增加防衛支出，並推進軍事改革，向大陸表明動武的風險。他表示，台灣防衛支出僅佔GDP的1.2%，而對岸正進行70年來最大規模的軍力提升，因此台灣需要在軍事上「把自己變成一隻箭豬」，並補充：「獅子一般不喜歡吃箭豬」。

美國防部官員：

台擬明年增108億防衛支出

美國國防部印太安全事務代理助理部長海大衛（David Helvey）周二（6日）在「美台國防工業會議」閉幕式上表示，台灣計劃明年增加14億美元（約108億港元）防衛支出，還應投資提升各方面能力，包括增加部署海防巡航導彈、快速攻擊艇及高端偵察設備。

設「防衛動員署」後備軍增至26萬

台灣國防部長嚴德發7日宣布將成立「防衛動員署」，把地方的後備軍人指揮部編入作戰區管理，並將原7個後備旅擴編為12個，受訓後備軍人從現在的12萬人大幅增加到26萬人。後備部隊會和現役常備部隊使用相同裝備，訓練由原來兩年一訓5至7天，改為一年一訓14天。

台18至19歲年輕人

近九成反對徵兵

根據台灣《兵役法》，男子年滿18歲後皆有服兵役的義務，以滿足部隊戰備演訓、災害防救的兵力需求。從2018年起，台灣全面採取募兵制，義務役男子只需接受4個月的軍訓。台媒近日民調發現，雖說大部分市民支持恢復徵兵制，但18、19歲年齡層的民眾反對率很高，達87.0％。

台灣國防部昨晚通報，解放軍當天派遣1架運8反潛機侵擾台灣西南防空識別區；另根據飛機追蹤網站Plane Finder，美國空軍一架MC-130J特種作戰機當日從北向南沿台海中線飛行，約於中午12時30分左右離開，其航迹圖上剛好留下一條「海峽中線」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676