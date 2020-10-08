「領台邁民主幸福」 李登輝長眠五指山

蔡英文賴清德獻花三鞠躬

據中央社報道，移靈車隊昨日8時許由李登輝生前居所翠山莊出發，蔡英文等人在公墓迎接靈柩。按照家屬意願，儀式不邀請貴賓，也不對外開放。車隊抵達後，在三軍儀隊帶領下，李登輝孫女李坤儀手捧骨灰罈，連同李登輝女兒李安妮等家屬進場。眾人到場後，奉安儀式正式開始，進行安放十字架、遺像、青天白日旗盒、褒揚令及骨灰罐的儀式，並由家屬行禮獻花。

蔡英文、賴清德亦分別獻花及行三鞠躬禮。續由台灣基督長老教會濟南教會進行禮拜，牧師負責講道、唱詩歌及祈禱，現場氣氛莊嚴肅穆。禮拜儀式結束後，家屬恭扶骨灰罈入墓，國防部鳴葬槍3響，表達崇敬與追思。儀式歷時1小時。

據台總統府圖片，李登輝的墓誌銘提到「嗣經公民直選，當選台灣首位民選總統，帶領台灣走出歷史悲哀，邁向民主幸福」。李登輝7月底逝世後，治喪工作歷經2個多月，總統府發言人張惇涵昨日表示，感謝各單位協力讓治喪工作順利完成，期盼台灣社會能夠在民主深化的基礎上凝聚向前。