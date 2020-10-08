國台辦促明辨是非 江啟臣反駁 倡台美復交「不違親美和陸路線」

指台海和平對中華民族有益

中央社報道，江啟臣被問到是否擔心國民黨與北京關係不睦時稱，今次提案某種程度上也是順應民進黨政府所提台美關係比以前更好、更提升，甚至美國國會也有議員提案應該考慮與台復交，所以國民黨團把這樣的聲音提出來，讓立法院作成決議，給行政部門作為施政目標。江啟臣說，「親美和陸」政策從馬英九政府以來就是國民黨的路線與基調，至今沒有改變，今次提案並不違背這樣的路線。

中新社報道引述朱鳳蓮前日強調，「兩岸的事是兩岸同胞的家裏事，絕不容許任何外部干涉」，又指出，當前造成台海緊張的根本原因是民進黨當局勾連外部勢力，島內有識之士和負責任的政黨對此都應清醒認識、高度警惕、堅決反對。

而台灣駐美代表蕭美琴周二（6日）在一個視像座談會上指出，很多台灣人希望台美政治關係突破，但在複雜地緣戰略環境中，所有條件到位才會有進展，政府以謹慎態度面對。美國國防部印太安全事務代理助理部長海大衛（David Helvey）同日在美台國防工業視像會議閉幕禮表示，美台產業伙伴應思考更深層產業供應鏈合作。