大陸軍機台空域喊「台灣地區訓練」 台軍事觀察者：如同視自家空域

台機驅離 陸機回應「不要干擾行動」

《自由時報》報道，解放軍軍機昨日清晨5時20分再度進入台灣西南空域，台空軍照例廣播驅離，稱「位於台灣西南空域高度7000米的大陸軍機注意！你已進入我ADIZ（防空識別區），影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」但與以往不同是，解放軍軍機首度發話回應：「我國台灣地區，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動！台灣地區，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動！」

報道稱，這是解放軍軍機今年第一次針對台軍廣播回應，並引述「台灣西南空域」facebook專頁管理員許先生分析，過去回應內容只聽過「正在執行任務」，沒有聽過「正在進行訓練」，更是第一次記錄到大陸軍機直接發話稱「台灣地區」，相當於把西南空域當自家。台灣國防部昨晚稱，解放軍當日派遣1架空警500機，是10月以來第5次，台空軍以廣播驅離、防空導彈追監、警戒兵力應對。

上月18日，解放軍出動18架軍機，越過海峽中線並且進入台灣防空識別區（ADIZ），距離新竹海岸線一度僅68公里，台軍F-16緊急掛彈升空應對，並廣播喊話。台軍方人士表示，解放軍機師回應台軍喊話曾稱「沒有海峽中線」。

台防長：今年217架次侵西南空域

台灣國防部長嚴德發昨日赴立法院報告時表示，今年初至今，解放軍共1710架次軍機侵擾台灣防空識別區，其中217架次侵入西南空域。解放軍軍機飛躍海峽中線則有49架次，創1990年以來最多，台空軍以76架次升空應對。嚴德發說，截至目前，台空軍出動2972架次戰機監偵攔截，耗費成本約255億元新台幣（約69億港元），現階段都能夠支應，未來將增加海、空軍的作業維持費。

嚴德發指出，消耗的主要包括油料、飛機折舊、飛機維護、人力、行政支援等費用。至於監控解放軍軍機方面如何節省，他表示，如果是空軍以「在空機」或是在訓練的戰機轉用監控，即可以節約成本，空軍現在也這樣做。