美大選翌日聆訊TikTok禁令

路透社報道，華盛頓地區法官尼克斯（Carl Nichols）在9月27日發布初步禁制令，暫時阻止美國商務部禁止蘋果和Google的應用商店移除TikTok、不讓新用戶下載的禁令生效。對於是否阻止美商務部將於11月12日生效的進一步的限制性規定，尼克斯排定的新聆訊日程是在美大選後一天。美商務部曾要求，TikTok須在11月12日前敲定與美國有關公司的交易。

美司法部也向美國第九巡回上訴法院就地方法官畢勒（Laurel Beeler）在9月19日發布的臨時禁令提出上訴。該臨時禁令阻止了美商務部禁在美國與微信（Wechat）進行交易的命令。法院日程顯示，最早11月底才可就此請求作出裁決。

世貿閉門會議 中方批美違規

上周五（2日）在世界貿易組織（WTO）的一場閉門會議中，中國代表指摘美國對TikTok和WeChat的限制措施，「明顯不符合WTO規則，限制了跨境貿易服務，違反了多邊貿易體制的基本原則和目標」。中國代表又稱，美方未能提供具體證據說明其措施原因，是對規則的「明顯濫用」。同場美國代表則反駁是為減低國家安全風險。

另據中通社報道，世貿組織本周二（6日）發布全球貿易預測更新，讚揚中國在進出口領域都為全球貿易作出積極貢獻。WTO高級經濟學家阿德里安（Barbara D'Andrea Adrian）指出，今年上半年全球個人防護裝備出口增長49%，預計貿易額980億美元（約7594億港元），其中近44%來自中國；口罩貿易額預計達710億美元（約5502億港元），其中57%來自中國。