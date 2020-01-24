聯國人權會議 中西陣營港疆問題交鋒 39國聯署批華 中方稱70國支持 斥德美等「雙標」

39國促准新疆調查 維持港自治自由

法新社報道，39國中包括美國、英國、日本、加拿大、澳洲、新西蘭，以及大部分歐盟國家。德國常駐聯合國代表霍伊斯根（Christoph Heusgen）作為代表發表聲明，表示對新疆人權狀况與香港近月的事態發展嚴重關切，呼籲中國立即允許包括聯合國高級人權事務專員在內的獨立觀察員進入新疆，不受限制地調查。

聲明還指出，《港區國安法》不符合中國的國際法律義務，敦促有關當局保障《公民權利和政治權利國際公約》與《中英聯合聲明》所保護的權利，包括言論、新聞和集會自由，呼籲中國維持香港自治、權利和自由，並尊重香港司法獨立。

華稱護法治國安 批德美等國干涉

2019年，英國發起類似批評中國人權問題的聯署，當時僅獲得23國參與；而聯署支持中國的有50個國家。在霍伊斯根發表聯合聲明後，巴基斯坦代表包括中國在內55國作共同發言為涉港問題辯護，古巴則代表45國就涉疆問題發言，反對上述國家利用新疆和香港作為干涉中國內政的藉口。新華社報道稱，科威特亦代表3個阿拉伯國家表示對中國的支持，還有很多國家單獨發言；「會場內形成了支持中國的強大聲勢」。中國外交部發言人華春瑩昨指，有近70個國家支持中國的立場，表明「公道自在人心」。不過她沒有列數近70個國家有哪些。

新華社引述張軍表示，中國堅決維護國家主權、安全和發展利益，無論是推動新疆等西部地區發展，還是維護香港繁榮穩定，都是維護法治、國家安全、人民利益的現實需要，更符合國際社會的普遍實踐和慣例做法，將堅定不移地沿著這一道路向前走。

張軍批評，美國、德國、英國等「執意挑起對抗，濫用聯合國平台，將人權問題政治化，蓄意挑動政治對抗」；同時「選擇性失明」，搞雙重標準，對自身和美國的人權劣迹視而不見，甘做美國幫兇。他又強調美國在新冠疫情處理上嚴重失誤，沒能保障民眾基本權利，稱聯國應關注美國種族議題及警察暴力問題。

人權觀察組織（Human Rights Watch）稱讚聯署的39國，指他們不懼中國持續的恐嚇威脅。該組織駐聯國主任夏邦諾（Louis Charbonneau）表示，這表明聯國領導人迫切需要建立一個國際機制，以監測和報告中國日益嚴重的人權狀况。

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