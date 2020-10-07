赴華查病毒源頭 世衛：已向中方交專家名單

新冠疫情依舊在全球蔓延，瑞安表示，大流行仍在發展，北半球疫情呈上升趨勢；目前最佳估算顯示，全球10%的人口或已感染新冠病毒。世衛組織兩名專家作為先遣人員於7月11日至8月2日赴華開展新冠病毒溯源科研，但未有前往最先爆發疫情的湖北武漢。瑞安曾表示，世衛預期國際專家組會到訪武漢，與中國專家共同研究病毒來源。

料全球10%人口已染疫

路透社報道，瑞安在疫情流行病學分析時表示，世衛將組成一個國際專家團前往中國，以調查病毒起源，且已經提交專家名單給中國當局考慮。但瑞安並沒有未提供相關細節。

惹猜測名單需中國政府審批

瑞安的言論，被一些評論者認為世衛專家團名單需要經過中國政府審批。周一，張揚透過視像發言時表示，中國本着公開、透明、負責任態度履行國際義務，堅定支持世衛履行職責。

張揚說，中國除了提供資金支持，並與世衛各層級保持密切溝通，建立技術溝通機制，接待國際專家團訪問，針對及溯源科學合作展開深入交流。

（抗疫新階段）