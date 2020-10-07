流亡旅美30年 自揭曾瞞中共黨員身分 楊建利入籍美國被拒

80年代留學謊稱非黨員 「今仍普遍」

楊建利在Twitter發布文章稱，1983年他在北京師範大學攻讀碩士期間，響應開明派領導人、時任中共總書記胡耀邦呼籲「年輕知識分子入黨，在黨內改變黨」的政策，加入中共。

3年後，楊赴美留學，按照國家機關外事部門的指導，在簽證申請表格「你是否共產黨員」問題上，填寫了「不是」，因外事部門指「一旦承認黨員身分就會拿不到簽證」。他說，這在當年、甚至到目前，仍是「普遍行為」，又指有成千上萬中共黨員在申請美國簽證、移民最後歸化入籍的過程中隱瞞了黨員身分。

楊建利稱，他1989年回國參加天安門民主運動，6月7日在當局大搜捕前逃離返美，之後就被北師大黨委開除黨籍。1991年他獲得美國政治庇護，翌年取得綠卡。

冀中國公民身分推動民運 久未入籍

其後在美30年間，他稱自己之所以一直不願意入籍美國，是因認為「作為中國公民推動中國人權進步和民主變革更有力度和信譽」，可以「堵住中共說我『外國人干涉中國內政』的那張嘴 」。但是，近年來，依靠美國給綠卡持有者的旅行證出國遇到愈來愈多障礙，令他在國際上的人權活動變得困難，在朋友勸說下，他才開始申請入籍。

在美國移民局面試中，楊建利主動告知移民官，自己第一次申請簽證時隱瞞了中共黨員身分及隱瞞的理由，並請求諒解，稱「欺騙美國政府決不是本意」。移民局通過後續調查，指出楊在申請綠卡時仍沒有如實交代過去5年內曾是中共黨員，最終拒絕其入籍。

擬興訟爭取 楊：不動搖對美民主信念

楊建利表示，將狀告美國國土安全部等部門，解釋事由，爭取合理合法合情的結果。他又稱，不會因此事動搖對美國法治和民主的信念，被拒入籍正顯示移民官秉法律辦事，是美國法治的一部分。

據世界新聞網報道，美移民局去年已開始默默執行前述限制共產黨員移民的新政，曾據此直接遣返多名試圖入境美國的中共黨員。本港傳媒近日亦引述消息稱，有早年移民美國者本月指出，其身為中共黨員的父親「依親移民」申請遲遲未批，且持旅遊簽證欲赴美探望時遭遣返中國，同時被取消相關簽證。目前，美國政府並未對外公布，近期有多少中共黨員移民遭拒及被遣返。