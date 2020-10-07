藍營提台美復交 立院無異議通過 總統府：要一步一腳印 學者：國民黨冀「自救」

台外交部長吳釗燮上月底接受美國全國公共電台（NPR）專訪時表示，台美關係近來大有進展，台灣會持續強化雙邊經濟、貿易、政治與安全關係，但目前「不尋求建立全面外交關係」，說法在台灣內部引發爭議。

據中央社報道，由國民黨黨團提出的「促美軍協防台灣」提案指出，台灣總統蔡英文政府應積極說服美國依《台灣關係法》精神，一旦解放軍有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在台灣政府請求下，將相關解放軍舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與安全防衛等方式協助台灣抵抗。該提案指出，鑑於解放軍連續15日派軍機擾台，朝野各黨團共同呼籲大陸克制，停止挑釁行為，蔡英文政府宜盡快重新開啟對話，以緩解兩岸衝突，勿使台海緊張局勢再升溫。

江啟臣：「親美和陸」並行不悖

「台美復交」提案則指出，鑑於美國近期接連派出衛生部長和國務次卿訪台，並宣布對台多項軍售，以及近年美國對台的支持日益提升，陸續通過多項對台友好法案，台美關係突飛猛進，政府應以「美國與中華民國恢復邦交」作為對美外交目標，並積極推動。國民黨主席江啟臣周一（5日）晚亦在「台美國防工業會議」呼籲，台美關係與兩岸關係可並行不悖，國民黨執政時期的「親美和陸」將找到一定的着力點。

蘇貞昌稱藍營「良心發現」

台行政院長蘇貞昌就提案表示，台美從有外交關係到無外交關係，「都是國民黨搞的，現在國民黨終於良心發現，也是好事一樁」。他又說，大陸一再對台施壓，希望國民黨多發表更本於台灣主流民意的意見。台總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重立法院決議，現階段的台美關係最重要的還是「一步一腳印」；並強調期許台灣不分朝野「對內良性競爭、對外團結一致」。

有分析認為，國民黨方面提出上述議案主要是為爭取民意。「德國之聲」引述台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範表示，國民黨作為一個衰退中的在野黨，需提出具號召力的提案吸引注意，並類比1993年民進黨作為在野黨時也曾提出重返聯合國。

分析指圖逼綠營做不可能的事

環球網引述廈門大學台灣研究院副院長張文生稱，國民黨團在此時提出上述議案，一是向台灣民眾展示「愛台保台」決心，二是出於政治鬥爭考量；「但無論基於什麼考慮，這兩項都是台獨性質的提案，必須強烈譴責」。他又強調，國民黨此舉是逼迫民進黨去做根本做不到的事情，兩項提案都不是台灣說了算，是由美國主導，「很大程度上，這只是台灣一廂情願的想法」。

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