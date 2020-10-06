綜藝嘉賓帶妝吻海豚 護鯨聯盟轟節目愚蠢

根據公開資料，中國鯨類保護聯盟（China Cetacean Alliance）是由多個國際動物保護組織組成的聯盟。成立目標是致力提升公眾關注野外捕捉鯨魚、海豚、鼠海豚，以及將其圈養於中國內地海洋主題公園內所造成的動物福利問題。

吳宣儀金子涵塗着口紅吻海豚

在東方衛視播出的《完美的夏天》中，節目組安排吳宣儀與金子涵與海豚互動，互動途中兩人與海豚親密接觸，並嘴對嘴親吻海豚。金子涵3日還將節目的鏡頭發微博，顯示塗着口紅與海豚親吻，並稱「給海豚一個吻，願望達成」。結果該微引來網友爭議，至昨晚有逾10萬的轉發和逾7萬的評論。

娛評人吳清功對此表示，在海洋館，經常可以看到飼養員和海豚親吻，但是飼養員都是沒有塗口紅，沒有擦任何化妝品的。吳宣儀和金子涵都是明星，她們出鏡要化妝、需要塗口紅，所以不能盲目模仿。

化妝品傷海豚 聯盟批捕豚幫兇

中國鯨類保護聯盟官微4日對該節目提出批評：「成為野捕、販賣、圈養、剝削的一環有什麼好開心的呢？這種又蠢又惡的節目策劃，還希望藝人和廣告商都遠離。」該聯盟的官微隨後又發一條微博，直接點名吳宣儀與金子涵向兩人喊話：「你們見到的這些鯨豚都是野捕自日本血腥海豚灣的。」官微最後還大罵當地的海洋館「給鯨豚野捕販賣產業添磚加瓦真的很沒有社會責任感」。

很快，另一科普博主「折翼叢林」也轉發了這條博文稱，「求求各類綜藝節目找幾個靠譜的專家當顧問吧。」有網友科普稱，化妝品對海豚來說有毒，口紅會造成海豚的皮膚感染等。

東方衛視曾在上個月播出的《極限挑戰》，節目嘉賓劉宇寧親手將國家二級保護植物雪蓮花採下曬合影引來爭議。新聞曝光後，他第一時間發微博道歉。西藏林業廳曾表示要追查此事。