華春瑩盼美國患者獲「總統級治療」

美國最新報告新增4.7萬宗新冠病毒確診病例和600宗死亡病例。觀察者網報道，華春瑩4日在Twitter上表達對美國新冠肺炎患者的關切，她說，「這些病人面對的苦難令人心碎，衷心希望所有美國患者，都能得到像總統一樣『一流』的治療待遇。」

特朗普在入院後獲得相當高水平的治療待遇，包括入住華特里德國家軍事醫學中心的VIP房間「71號病房」，使用「抗體雞尾酒」實驗藥品治療。《科學》雜誌撰稿人科恩（Jon Cohen）指出，這種劑量的抗體混合藥物成本和價格都非常高昂。

司馬南質疑藥效：總統淪白老鼠

對於特朗普所用的抗體雞尾酒療法，內地知名左派人士司馬南稱，美國人臨牀創新意識極強，「這款還沒有批准上市的，仍在做三期臨牀的藥，居然給總統用上了」，更指「這不是把總統當小白鼠麼……這個東西到底有效沒效？只能說可能有效。」司馬南又稱，「祝這位老先生好運，希望他們兩口子都能早點痊癒。」

司馬南不忘批評特朗普「野蠻、粗暴、無禮、殘酷」，並表示「對其所推行的踩踏中國底線，取消中國人生存權發展權的行為，我們旗幟鮮明地反對，並希望他的那些政策和行為早日壽終正寢。」