日媒：解放軍料日本籌組「海洋聯盟」 「於印太地區強硬對華」 專家：成事與否存疑

共同社報道，解放軍在上述內部會議研判，菅義偉政府希望在印太地區與美國等國家建立「海洋聯盟」，同時在安全保障方面對中國採取強硬戰略。會議還認為，菅義偉政府會承襲安倍晉三政府的政策，正在探索擁有敵方基地攻擊能力的可能性。

「軍方認為須對抗美日圍堵」

前述報道指，中國軍方認為，日本國防政策的「專守防衛」原則將變質，應將此視為「新課題」，有必要採取措施，例如通過加快增強軍備，對抗美日圍堵。

報道未進一步解釋「海洋聯盟」可能涉及內容。而據日本《東京新聞》，日本政府今年開始着手修改於安倍內閣制定的《國家安全保障戰略》，曾提出為填補陸基反導系統終止造成的威懾力真空問題，日本應掌握對敵基地攻擊的能力。

料拉攏澳洲印度制衡中國

本港軍事評論員梁國樑對本報表示，從日本過往行動來看，組建所謂「海洋聯盟」可能是與美國印太戰略相配合，或使該聯盟成為印太戰略的一部分，很有可能會拉攏同屬印太地區的澳洲、印度等，構成納入中國周邊東海、南海海域的「3個支點」，以制衡中國海上力量。

梁國樑說，若日本主導組建這樣一個聯盟，必定要「拉美國做大佬」，否則澳、印或其他國家未必輕易加入；而面對中國日益增強的經濟、軍事實力，美國亦需要日本「作馬前卒」，日美各取所需。

對於日媒提及的所謂日美等「海洋聯盟」，梁認為，總體而言，這個構想「很虛」，亦顯示日本「眼大肚窄」；同時，菅義偉不一定有能力推動實施。不過即便如此，梁國樑指，中國對任何類似計劃都不會「等閒視之」，一定會有反制措施。

「菅義偉對華政策仍有搖擺性」

菅義偉9月16日上台，接替因病請辭的安倍晉三，其對華政策如何，備受外界關注。中國前駐日大使程永華9月27日在中華日本學會年會上談及「後安倍時代」中日關係，他認為，菅義偉內閣總體延續安倍政權基調，但對華政策仍將有一定的兩面性和搖擺性。

日本今年7月發布的2020年版《防衛白皮書》，即強調中國軍事擴張對日本造成安全保障方面的威脅。與此同時，日本一直同美國保持並強化以《日美安全保障條約》為基礎的同盟關係。菅義偉上任後與美國總統特朗普9月20日舉行首次電話會談，亦表明將以日美同盟為外交政策基石的方針。

明報記者

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