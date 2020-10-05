吉林3車連環撞18死

死者多為農田散工村民

意外發生於昨日清晨5時40分，扶餘市公安局通報稱，事故現場當場致6人死亡、10人受傷。到昨日下午，公安部交通管理局官方微博再發布消息，該宗交通事故已造成18人死亡，1人受傷。

《新京報》引述事發地石橋村村民王先生稱，在事故中，一輛滿載礦泉水的小型普通貨車撞到前面的拖拉機，導致拖拉機翻入路邊水溝中，貨車再撞到對面線的另一輛貨車，造成拖拉機上一人受傷，肇事貨車上兩人死亡，對面車道貨車上則有10多人遇難，多為到附近粟米地做散工的村民。

事發後，公安部部長趙克志指派劉釗副部長帶領工作組趕赴扶餘市指導事故調查處理工作並派出督導檢查組，督導各地進一步加強安全隱患排查，加強各項管理措施，堅決防止再次發生重大交通事故。

公安部交管局則召開視像調度會，通報事故情况，再動員部署，做好中秋國慶「兩節」假期後半程交通安全工作，並向各地派出10個督導檢查組，深入重點地區、督導檢查重點線路。