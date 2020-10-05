多景區門票提早售罄 收入同比恢復近七成

【明報專訊】內地國慶假期旅遊迎來高峰，包括北京八達嶺長城、四川九寨溝景區和上海迪士尼等多個著名景區門票一連兩日提早宣布售罄；四川峨眉山金頂要實施限流措施，樂山大佛景區亦因遊客接待量達上限要停止售票。為避免遊客吃「閉門羹」，北京市文旅局提示遊客先預約後出遊。
央視料每日接待量將續升
央視新聞報道，根據國家文旅部數據中心測算，10月3日全國共接待國內遊客1.11億人次，同比恢復78.2%；實現國內旅遊收入780.7億元人民幣（約890.2億港元），同比恢復66.8%。
10月4日是國慶假期第四天，預計全國景區的每日遊客接待量還將上升，城市周邊遊、鄉村自駕遊仍是公眾選擇的主要出遊方式。
接待人次同比恢復近八成
華商網報道，國慶中秋假期第3日開始，各地景區迎來旅遊高峰，多個景區景點公告門票售罄。周六（3日）上午10時15分，北京八達嶺長城景區就在官方微博發布消息稱，景區門票已經售罄，景區已經啟動紅色預警一級響應預案。
八達嶺長城景區稱，這是自新冠疫情後，景區於今年3月24日恢復開放以來首次門票售罄。
當日上午10時47分，四川峨眉山景區也發布消息稱，峨眉山景區金頂限流，對發往雷洞坪的上行觀光車票實施總量控制，單日限額為兩萬張，上行雷洞坪的觀光車票則已售罄；西安秦始皇帝陵博物院則在下午3時55分宣布當日門票已售罄，同時稱昨日（4日）中午1時30前的門票亦已售罄。
文旅局籲先預約免閉門羹
而南昌海昏侯國遺址公園10月4日至6日的門票已經全部售罄；九寨溝景區、蘇州拙政園、上海迪士尼樂園等景區景點10月4日門票都已售罄。
樂山大佛景區管委會官方微博4日發布消息，國慶中秋假期第4天，樂山大佛景區遊客接待量已達日最大承載量限額21,000人停止售票，呼籲遊客前往景區周邊遊覽。
3日至5日為京景區高峰
新華社報道，北京的慕田峪長城、頤和園、八達嶺長城等多家北京旅遊景區表示，10月3日至5日是客流高峰。北京市文旅局提醒遊客，提前查詢旅遊目的地疫情防控政策以及景區防控要求，預約景區。