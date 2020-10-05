多景區門票提早售罄 收入同比恢復近七成

央視料每日接待量將續升

央視新聞報道，根據國家文旅部數據中心測算，10月3日全國共接待國內遊客1.11億人次，同比恢復78.2%；實現國內旅遊收入780.7億元人民幣（約890.2億港元），同比恢復66.8%。

10月4日是國慶假期第四天，預計全國景區的每日遊客接待量還將上升，城市周邊遊、鄉村自駕遊仍是公眾選擇的主要出遊方式。

接待人次同比恢復近八成

華商網報道，國慶中秋假期第3日開始，各地景區迎來旅遊高峰，多個景區景點公告門票售罄。周六（3日）上午10時15分，北京八達嶺長城景區就在官方微博發布消息稱，景區門票已經售罄，景區已經啟動紅色預警一級響應預案。

八達嶺長城景區稱，這是自新冠疫情後，景區於今年3月24日恢復開放以來首次門票售罄。

當日上午10時47分，四川峨眉山景區也發布消息稱，峨眉山景區金頂限流，對發往雷洞坪的上行觀光車票實施總量控制，單日限額為兩萬張，上行雷洞坪的觀光車票則已售罄；西安秦始皇帝陵博物院則在下午3時55分宣布當日門票已售罄，同時稱昨日（4日）中午1時30前的門票亦已售罄。

文旅局籲先預約免閉門羹

而南昌海昏侯國遺址公園10月4日至6日的門票已經全部售罄；九寨溝景區、蘇州拙政園、上海迪士尼樂園等景區景點10月4日門票都已售罄。

樂山大佛景區管委會官方微博4日發布消息，國慶中秋假期第4天，樂山大佛景區遊客接待量已達日最大承載量限額21,000人停止售票，呼籲遊客前往景區周邊遊覽。

3日至5日為京景區高峰

新華社報道，北京的慕田峪長城、頤和園、八達嶺長城等多家北京旅遊景區表示，10月3日至5日是客流高峰。北京市文旅局提醒遊客，提前查詢旅遊目的地疫情防控政策以及景區防控要求，預約景區。

（綜合報道）