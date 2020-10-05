美駐華大使回國 致辭稱未改對華讚賞

稱曾赴26省份地區 學會包餃子

美國駐華大使館官網發布布蘭斯塔德（Terry Branstad）的道別短片。他發表臨別致辭時表示，在中國生活3年多後，將返回家鄉艾奧瓦州，雖然過去3年取得重要進展，但仍有許多工作要做。他承認，在美中關係中，目前是一個充滿挑戰的時刻，美方努力重新平衡關係，使之更加公平和對等。但他希望所有人知道，有一件事絲毫未改變，就是美國對中國人民和文化的深深讚賞。

布蘭斯塔德表示，在中國吃過一些最好的美食，甚至學會包餃子，亦去過中國26個省份和地區，了解中國人民、在他們家中會面，以及聽他們的故事，這是工作的一大榮幸，自己和夫人永遠不會忘記他們。布蘭斯塔德及其夫人，最後在短片片尾以中文說出「謝謝，後會有期」。

美國駐華大使館上月宣布，73歲的布蘭斯塔德退休離任。新華社則報道，國務委員兼外交部長王毅上月30日接受了布蘭斯塔德辭行拜會。目前，美國暫未宣布接任的駐華大使人選。布蘭斯塔德卸任前稱，美國駐華大使職能，在大使空檔期間，相關工作會由駐華使團副團長傅德恩（Robert Forden）臨時代辦。