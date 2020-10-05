陸學者：對台軍事威懾起作用

稱解決台灣問題只需3天 美無力阻

觀察者網昨專訪金燦榮問及中美及台海等問題，金燦榮認為，大陸面對外交形勢和台海局勢嚴峻化所採取的措施，有外交溝通、兩岸溝通，當然也有軍事威懾。「在目前態勢嚴峻的情况下軍事威懾極其有必要，而且我估計已經達到了一定效果。」金燦榮說，台灣的網絡論壇上已經知道了武統的可能在增加，所以害怕情緒在上升。美國的軍事職業人員應該也開始意識到形勢的嚴峻。「所以有幾個退役的將軍最近就開始出來發言了。中國大陸如果動手解決台灣問題，基本上3天就行了，美國是無能為力的。」

美國聯邦參議員馬可·盧比奧（Marco Rubio）9月23日參加了智庫機構哈德遜研究所（Hudson Institute）所主辦的視像訪談活動，談及有關台海問題時，他一反常態地表示，台灣終將是大陸的「紅線問題」，並表示在必要時刻大陸將會動武，美國必須小心謹慎行事。金燦榮認為，盧比奧原來挺反華的，但在這次訪談表明他也知道談問題是有底線的，也就是說他開始反應過來了。

指突破大陸極限恐釀衝突

對於台灣未來局勢，金燦榮認為，大陸在工業化基礎之上實現軍事現代化後，「現在最新的情况應該是就算美國介入，大陸也能夠贏……所以這個時候美國右翼和民進黨當局在心理上不斷地突破大陸極限是非常危險的。如果他們不能懸崖勒馬，非常有可能挑起衝突。」金燦榮說，北京政府也不是在真空裏決策，可以無限退讓，而且民眾（希望祖國統一，給政府施加）的壓力也愈來愈大。