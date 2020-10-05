流感疫苗供應緊張 炒價升至3倍 有醫院預約至11月底 排隊預約「看運氣」

據中新社旗下「中新經緯」報道，北京、上海、天津、黑龍江、重慶、四川、甘肅等多地上月起均流感疫苗短缺。報道稱，一名想預約接種的北京市民于飛（化名），近日先向東城區東直門社區服務站咨詢時被告知，該站9月份至今批簽發的180支流感疫苗已全部打完，但從9月23日至29日還有1000多人預約。

于飛其後聯繫位於豐台區的首都醫科大學附屬北京佑安醫院，該院稱流感疫苗接種已預約到11月底，建議可到私立醫院試試。一家聲稱有疫苗的私立醫院要求于飛聯絡客服交錢預約，但從下午1點到5點，醫院客服電話始終「忙線」。

批發量倍增 仍僅覆蓋4%人口

北京一家社區衛生中心稱，往年市民10月才開始預約接種流感疫苗，今年則提早到9月，而疫苗到貨量趕不上採購量。

于飛轉而求助黃牛，後者稱可以幫忙排號預約，不過醫院、疫苗類型與廠家的選擇餘地不大。因疫苗供應緊張，黃牛還稱，10月預約一針要398元（人民幣，下同），11月一針329元。而據近期在北京社區醫院接種過流感疫苗的市民稱，一針四價流感疫苗價格128元，有醫院一針153元，即黃牛價接近醫院價格的3倍。

中國食品藥品檢定研究院的統計顯示，截至9月8日，內地流感疫苗批簽發總量已累計逾1587萬劑，包括三價流感疫苗、四價流感疫苗和凍乾鼻噴流感減毒活疫苗。今年獲流感疫苗批簽發的企業數亦從去年6家增至7家。

《新京報》援引中國醫學科學院北京協和醫學院教授馮錄召教授預測，今年流感疫苗的批簽發量預計較去年倍增達5000萬劑。不過，這一數字僅能覆蓋內地4%的人口，人群整體接種率仍較低。

專家：有地方有針無人打 近兩成報廢

內地流感疫苗之所以仍「一針難求」，疫苗專家陶黎納表示，是因為整體需求波動大，各地的需求也大相徑庭，很多疫苗實際上無人問津，導致整體有20%的報廢率。

北京鼎臣管理咨詢有限責任公司創始人史立臣指出，往年民眾不熱中打流感疫苗，原因之一是流感疫苗在內地屬於自費並自願接種的疫苗，費用高於感冒藥與消炎藥，民眾認為接種流感疫苗性價比不高。

業界：以往民眾感「性價比」低不熱中

另一方面，疫苗批簽發流程亦影響供應情况。根據內地疫苗管理法和相關條例規定，疫苗廠商需按照採購合同約定，向疾病預防控制機構供應疫苗，再由疾控機構向接種單位供應疫苗。史立臣說，「這意味着，企業無法直接供貨給接種單位，國內省市流感疫苗供求出現矛盾，也無法從其他地方調貨，導致有些地方的疫苗用不完，有些地方沒苗用。」

（綜合報道）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676