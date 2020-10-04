掛熱氣球外 兼職生墮亡 湖南營地負責人：無依培訓方法

事發於湖南株洲悠移莊園和茶陵縣樂翔航空運動俱樂部聯合經營的熱氣球飛行營地。網上影片可見有人雙腳懸空，手抓住半空中熱氣球載人籃的底部，數秒鐘後掉落在草地，周圍人群驚呼。紅星新聞報道，俱樂部負責管理飛行的人員稱，出事時是11時半，一名兼職大學生從熱氣球上墮下。他們第一時間撥打120急救電話，但醫務人員趕到時，「他已經不行了」。俱樂部在事發後，已經聯絡死者家人，表示遺憾和致歉，並配合公安和相關部門的調查。

該負責人表示，受疫情影響，飛行營地一直沒有營業。適逢中秋國慶，俱樂部才在2日首次招收多名兼職大學生，負責地勤、引導遊客等工作，一天人工為120元人民幣。當天早上8時，兼職大學生們到達飛行營地，接受一個多小時的培訓。到11時半時，一名飛行員坐上熱氣球並開始升空。

負責地勤引導遊客 培訓一個多小時

該負責人稱，培訓主要聽講述各個注意事項，直到熱氣球升空，「但他（涉事大學生）沒有跟培訓的方法做，就是說當時大家都沒有壓籃子、都鬆手了，但他好像沒注意，還抓住這個籃子，然後跟着熱氣球升上去了。」坐在熱氣球籃子裏的飛行員起初沒留意到這名大學生，聽到地面上有人大聲呼喊後，才趕緊伸手拉人，「可能是手出汗了，抓滑了，大學生沒有支撐住就掉了下去，」該負責人稱。

涉事俱樂部稱願承擔一定賠償

株洲市天元區應急管理局當日在「突發事件信息快報」中也通報了意外，並稱涉事的是湖南工業大學一名大三學生，目前事故原因仍在調查中。而俱樂部那位負責人也稱正在處理事件，並願承擔一定的賠償責任。

悠移莊園微信公眾號文章顯示，該熱氣球飛行營地在2018年12月1日正式投入運營，是湖南首個熱氣球飛行營地，飛行活動範圍限於悠移山莊為中心的3公里半徑內，飛行高度控制在200米以下。