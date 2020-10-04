駐京周記：規範店舖招牌 政府不應管得太寬

約3年前，內地多個城市突然興起更換店舖招牌的行動。這些招牌款式統一、色彩統一、字體統一。由於有的黑底白字頗具殯葬風，有的又藍底白字頗似警察通報風，成為網民調侃對象。今年6月14日，西安市蓮湖區黑底白字招牌已全部更換。有店主感嘆，一個多月3次更換招牌，有的只用了一天。除西安外，上海市靜安區常德路也曾出現這種殯葬風格的招牌。

每間商舖各自特色 處處限制「一刀切」

每塊招牌都反映了商舖的經營特色，可是官方「一刀切」處理，其審批者肯定不懂得招牌對商舖的重要性，也不懂色彩搭配傳達出的不同心理暗示。如藍色使人平靜、紅色使人興奮、綠色使人愉悅。黑白配雖然是最為永恆和經典的搭配主題，給人感覺卻莊嚴肅穆；在傳統文化中，很難不令人與殯葬聯繫起來；若一家婚慶公司掛着黑白招牌，怕是店家連家底都要蝕光。

商業開放則興，管控則死，如何拿捏，應該是過去改革開放40年來內地當局所應積累起來的基本能力。但就近年而言，一些城市頻頻對戶外招牌清理和統一規劃，其勞民傷財不說，也必然形成灰色利益空間，難免引起官商勾結，從中漁利的猜想。如今北京就此公開徵求意見，提出「同一街區店舖招牌不宜採取統一樣式」的非硬性方式，比起此前統一招牌的荒唐政策，算是有所進步。但也不妨更進一步，招牌設計和使用，只要沒有安全隱患，不屬僭建，舖名及字體沒有違反相關法規，就應鼓勵商舖採用有自身特色的招牌。

明報記者 鄭海龍