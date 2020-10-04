內地修傳染病防治法 保護吹哨人

徵求意見稿指出，「甲類傳染病」是指對人體健康和生命安全危害特別嚴重，可能造成重大經濟損失和社會影響，需要採取強制管理、隔離治療、衛生檢疫，控制疫情蔓延的傳染病，包括鼠疫、霍亂；「乙類傳染病」是指對人體健康和生命安全危害嚴重，可能造成較大經濟損失和社會影響，需要採取嚴格管理，落實各項防控措施，降低發病率、減少危害的傳染病，包括SARS等27種，其中新增人類感染H7N9禽流感以及新冠肺炎。對「乙類傳染病」中的SARS、肺炭疽和新冠肺炎，採取「甲類傳染病」的預防、控制措施。

新冠納「乙類傳染病」 建方艙醫院入法律

在獎罰制度方面，徵求意見稿提出：「國家對發現並報告具備傳染病流行特徵的不明原因聚集性疾病、新發傳染病疫情的單位和個人按照國家有關規定予以獎勵：對經確認排除傳染病疫情的，不予追究相關單位和個人責任。」而在傳染病爆發、流行時，拒不履行政府防控決定、命令，拒不接受或配合流行病學調查等防控措施，故意隱瞞病情，患者、病原攜帶者、疑似患者、密切接觸者拒絕接受隔離治療或醫學觀察，以及擅自脫離隔離治療和醫學觀察，編造、故意傳播虛假疫情信息，可能被公安機關警告或最高罰款2000元人民幣，情節嚴重可處5至10日拘留及最高罰款5000元人民幣。