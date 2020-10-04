圖推翻微信「叫停令」 美司法部上訴 兩法庭同時推進 下周四召開聽證會

《華爾街日報》報道，美國政府正在向美國第九巡迴上訴法院就地方法官畢勒（Laurel Beeler）在9月19日發布的臨時禁令提出上訴。美國總統特朗普對微信的行政命令生效前數小時，加州聯邦法官畢勒就「美國微信用戶聯合會」（U.S. WeChat Users Alliance，下稱「美微聯會」）發起的訴訟作出裁決，臨時禁止該禁令實施。隨後美國司法部在9月25日向加州北區聯邦地區法院提出動議，要求畢勒收回這一禁令。畢勒下周四（15日）將召開聽證會，討論是否應該撤回初步禁令，允許政府封殺微信。

這意味着，美國司法部將同時推進在聯邦地區和巡迴上訴兩個法庭的訴訟。只要其中任何一個法庭做出對美國司法部有利的判決，美國商務部就可以繼續執行此前的微信封殺令。9月18日，美國商務部頒布封殺微信交易的具體實施文件，要求從9月20日午夜起在美國Apple和Google應用商店下架微信，禁止微信在美國境內的支付功能等。

美微聯會稱保護數據安全可採技術手段

而作為這一訴訟的原告，美微聯會也將雙線應對司法部的訴訟壓力。美微聯會8月21日在加州北區聯邦地區法院起訴美國政府，認為禁令違憲且侵犯華人言論自由。美國司法部作為白宮代理律師負責這一訴訟。據「新浪科技」報道，美微聯會計劃在加州北區聯邦地區法院和聯邦第九巡迴上訴法院雙線與美國司法部展開法庭聽證。此外，針對美國政府提供的「微信威脅美國國家安全」證明文件，美微聯會近日提交了回覆證明。前思科（Cisco）首席技術官(CTO)希爾德布蘭德（Joe Hildebrand）作證稱，如果美國政府想保護美國微信用戶的數據安全，那麼可以採取諸多技術手段達到這一目標，沒有必要徹底封殺微信。

聯邦第九巡迴上訴法院總部位於三藩市，曾長期是美國最傾向自由派的上訴法庭，更多次否決特朗普政府的爭議政策。但法庭力量對比近年發生變化。美微聯會聘請了從業40多年的加州知名律師比恩（Michael Bien）負責案件，並已經籌集105.3萬美元款項，用於支付律師費等訴訟費用。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676