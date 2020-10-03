王岐山前大管家落馬 打虎大將董宏 涉嚴重違紀受查

曾任薄熙來父秘書

下月將滿67歲的董宏是遼寧海城人，1983年從中國人民大學黨史系中共黨史專業畢業之後，在當時的中共元老機構中央顧問委員會擔任秘書、研究室副主任。

據了解，董宏長期擔任時任中顧委常務副主任薄一波的秘書。被判囚終身監禁的前重慶市委書記薄熙來，就是薄一波的次子。

1992年，董宏南下廣東，出任佛山市長助理。翌年，他又成為當代中國研究所副局長、局長。董宏還於1995年獲中國人民大學經濟系經濟管理專業碩士學位。1998年起，董宏先後擔任廣東省政府發展研究中心副主任、主任，黨組副書記、書記，《廣東年鑑》副主編。之前一年，王岐山亦到廣東，擔任省委常委、副省長。

多次隨王岐山調職

2000年3月之後，在王岐山先後擔任廣東副省長、國務院經濟體制改革辦公室主任、海南省委書記、北京市長期間，董宏一直陪伴在側，分別出任廣東省政府副秘書長、體改辦產業體制司長、海南省委副秘書長、北京市政府副秘書長等職務，因此被視為王岐山的「大管家」。

屢參與巡視 進駐復旦中移動

在王岐山躋身中共中央政治局的前一年，董宏2006年6月升任中央文獻研究室副主任，直至2013年08月。王岐山2012年主掌中紀委，刮起反腐旋風，董宏亦成為「打虎」大將。

公開信息顯示，董宏曾於2013年11月擔任中央第二巡視組副組長，對新華社展開巡視工作；2014年和2015年，董宏擔任中央第十二巡視組組長，分別進駐復旦大學、神華集團、中國移動、中國電信等展開專項巡視工作。2017年7月，董宏還以中央巡視組組長、中央辦公廳調研室五組組長的身分，陪同王岐山參加考察。

（綜合報道）