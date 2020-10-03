北京聞風：中國疫後「雙節」欲過「兩關」 ／文：鍾鳴九

官方統計，假期首日，全國接待國內遊客近億，同比恢復七成。此前文化和旅遊部發出公告，要統籌做好國慶日、中秋節假期旅遊景區疫情防控和安全有序開放工作，推動旅遊景區復工複產複業，景區接待遊客量可上調至最大承載量75%，可見各地景區遊客基本達到上限。

旅客約同期八成 成防疫常態化「大考」

據文旅部預測，此次長假內地旅遊人數將達5.5億人次。中國鐵路武漢局統計也顯示，今年十一黃金周出行旅客數量或將達到去年同期水準的八成左右。外媒紛紛報道，認為中國社會展現出疫情已經得到控制的信心。然而，中國官方和民眾並沒有放鬆對疫情的防控和警惕。觀察人士告訴筆者，此次超長假期無疑是對中國社會疫情防控常態化的加強版測試，如能順利過關將對接下來經濟社會進一步的有序恢復提供經驗和信心。

全國A級景區都嚴格執行「限量、預約、錯峰」，各地酒店旅館嚴格執行掃描健康碼、測體溫、實名登記等接待流程，落實高中風險地區人員報告和備案制度，並嚴格落實在交通、住宿、餐飲、遊覽、購物等方面的疫情防控要求。

中消協籲監督餐飲店「最低消費」風氣

除過防疫關，此次長假還將是一個全社會「厲行節約、反對浪費」的關口。每逢中秋節都是中央抓反腐的重點時段，今年除了繼續強調杜絕送禮歪風，特別宣導厲行節約、反對浪費的社會風氣。此前，中國最高領導人習近平在8月指出，對糧食安全還是始終要有危機意識；強調要加強立法，堅決制止餐飲浪費行為。在新冠疫情的背景下，這一倡議更具有現實性，從官方到社會也都作出了積極回應。

中消協提醒廣大消費者：雙節期間餐飲消費不僅要注重經營者資質和餐飲衛生，還要杜絕鋪張浪費。對於餐飲企業設置最低消費門檻等造成餐飲浪費的行為，廣大消費者要勇於批評糾正、投訴舉報，或通過「隨手拍、曬一曬」等方式主動參與社會監督。不僅各地飯店推出節約新法，連高鐵餐飲也開始提供小份菜。

顯然，從長遠角度來看，中國這個疫情後的超長黃金周的「含金量」，更在於整個社會能否順利過防疫和節約的兩個關口，為接下來完成既定經濟社會目標打下重要基礎。

文：鍾鳴九