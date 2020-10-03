蓬佩奧稱華逼維族婦墮胎 北京斥無稽

華春瑩：維族人口增幅高於新疆平均

外交部發言人華春瑩表示，中國政府人口政策對包括維吾爾族在內的少數民族更為優待。2010年至2018年，新疆維吾爾族人口從1017.15萬人上升至1271.84萬人，增加254.69萬人，增幅為25.04%，高於全疆人口增幅13.99%，也明顯高於漢族人口增幅2%。「這些事實和數據充分證明，蓬佩奧在撒謊」。

華春瑩又批評美國至今未批准《消除對婦女一切形式歧視公約》，美國婦女依然遭受着系統的、廣泛的、制度化的歧視與威脅。她質疑蓬佩奧難道這麼快就忘了3年前美國女性發起的「我也是（Me Too）」運動。

另美國NBA猶他爵士法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）1日在社交媒體Instagram限時動態圖片中寫道，「錯就是錯」，公開批評中國新疆政策。該圖片連接一篇解釋新疆「再教育營」情况的文章。效力意甲拿坡里隊的塞內加爾球員高列巴尼（Kalidou Koulibaly），同日也在IG發文，聲援新疆「再教育營」的維吾爾人。