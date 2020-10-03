半數美參議員函萊特希澤 促啟動與台貿協談判

中央社報道，由參議院「台灣連線」共同主席暨軍事委員會主席殷荷菲（James Inhofe）、「台灣連線」另一名共同主席暨外交委員會民主黨首席議員梅南德茲（Robert Menendez）、參議院外委會主席里契（Jim Risch）與其他47名參議員共同寫給萊特希澤（Robert Lighthizer）的信函指出，在美國尋求推動自由開放印太區域倡議之際，強烈建議與台灣這些理念相近的地區正式就全面貿易協定展開談判。

稱有助減少對中國依賴 令供應鏈多元化

信函稱，台灣是美國第11大貿易伙伴，並提供美國約20.8萬個就業機會，這個數字在簽訂全面雙邊貿易協定後還會增加；台灣又是美國許多產業的可靠合作伙伴，這對美國供應鏈多元化十分重要，也有助減少美國對中國依賴。

台灣總統府發言人張惇涵昨表示，誠摯感謝美國國會對台灣政策的正面回應，以及對台堅定支持。張惇涵強調，台灣與美國是長期經濟伙伴與安全盟友，期盼能夠進一步深化經貿交流與合作，共同促進台美與印太區域經濟成長。