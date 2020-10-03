九寨溝客流中午已近客滿 北京景區收入同比增兩倍

全國昨接待逾億遊客 收入765億

北京223家旅遊景區1日（周四）共接待遊客108.7萬人次，同比去年增加69.84%；營業收入達7228.1萬元，同比去年增加219.63%。遊客接待量排名前10名的是王府井、南鑼鼓巷、什剎海、大柵欄等。5A級景區中，頤和園、天壇、故宮最受歡迎，故宮十一當天也接待遊客2.5萬人。

九寨溝風景區已將遊客接待人數由每日1.7萬人次調整至每日2.3萬人次，同時將入園時間提前至每日7時。官網數據顯示，景區昨天全日接待2.28萬人次遊客，截至中午入園人數已超過2萬。假期前，九寨溝日均遊客約6、7千人。

《楚天都市報》引述湖北省文化和旅遊廳數據稱，截至1日下午2時，全省30家重點景區接待遊客21.98萬人，景區綜合收入2032萬元，恢復到去年同期的八成以上。武漢市景區客流火爆，預約平台臨時調高熱門景區的預約名額，包括黃鶴樓公園、武漢歡樂谷、武漢海昌極地海洋公園等。