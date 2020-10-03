3日前消防曾查 山西景區失火13死 漏斗形通道成「致命陷阱」 負責人被拘

通道單向 愈走愈窄難逃生

周四（1日）下午1時許，台駘山景區冰燈雪雕館內發生火警，當地消防派出30輛消防車、181名消防員趕赴現場。太原市應急管理局當晚通報，大火至下午6時許撲熄，目前搜救工作結束，現場共搜救出28人，其中13人遇難，另15人送院，暫無生命危險。冰燈雪雕館佔地約2400平方米，位於景區偏北方向，呈漏斗形，參觀時遊客只能單向通過，並且愈往裏面走，通道就變得愈狹窄，被認為令遊客更難逃生，造成大量遊客在火災中喪生。

景區關閉 14工作組調查

從網傳現場畫面可見，起火建築物位於半山園區內，火勢猛烈，大量黑煙沖上半空，遠處亦清晰可見。起火建築附近有摩天輪等遊樂設施，煙霧瀰漫在整個景區。事發時景區內人流不算稠密，不少遊客駐足觀望，有遊客受驚直呼「真嚇人」。現場圖片顯示，冰燈雪雕館中部被火燒毁，頂棚部分被濃煙熏黑，其中入口處的「四季冰燈雪雕」招牌更燒至變形，只剩下鋼架結構。

據山西省政府新聞辦公室昨日通報，太原市迎澤區政府已全面關停台駘山景區，將景區負責人及相關人員移送公安機關調查處理。事故調查工作仍在繼續。國務院安委會宣布對事故查處實行掛牌督辦，組織14個工作組赴各地開展明查暗訪。

被問查隱患頻率 景區職員掛斷電話

事發3天前的9月28日，台駘山曾接受消防檢查。微信公眾號「太原消防」發布的文章披露，當天，迎澤區區委書記李慧、區長趙學軍帶隊，對台駘山景區等幾家場所作消防安全檢查。檢查針對單位是否履行消防安全責任、消火栓是否有水、應急照明燈和疏散指示標誌是否正常工作等。文章指出，從檢查情况來看，各場所對消防安全工作的認識均有較大提高，但仍存在火災風險，針對存在的問題，大隊檢查人員提出具體整改措施，責令單位及時消除存在的火災隱患。

《南方都市報》引述開發景區的台駘山滑世界農林生態遊樂園公司工作人員回應稱，景區發生火災前「一切營運正常」，安全檢查工作一向「做得很好」。有關排查消防隱患的頻率和內容，工作人員未予回應並掛斷電話。

台駘山景區位於太原市郝莊鎮，據景區官方微信公號介紹，該景區2015年被評為國家4A級景區，發生火災的冰燈雪雕館是該景區近年來重點打造、推介的遊玩專案之一，景區有超過「2萬平方米」的冰雪世界，其中含6600平方米四季彩色冰雕。

（綜合報道）

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