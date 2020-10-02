長假大塞車 大媽高速路起舞 網民調侃：遲來的春運 交通部：未嚴重擠塞

一整夜塞車 有司機河邊釣魚

內地雙節假期長達8天。自假期前夕（30日）下午起，不少人已經出發外遊或返鄉。《南方都市報》報道，在長假首日，已經有車輛在高速公路上塞了一夜。報道引述網民表示，「從午夜到今早（1日）8點都有人被堵在路上」，「凌晨5點還在塞車」「天亮了龜速前進，還看到了日出，晨練也沒被耽誤，到底什麼時候才能去到目的地？」網民江小姐表示，上午從佛山石灣外出，駕駛了兩小時車還在不遠的西樵鎮，最後還是決定留在廣州。

昨日「塞車」的話題登上微博熱搜。根據微博上網民留言，今年國慶第一天的瘋狂塞車是「前所未有」。在杭州，有人開4個小時還沒出城，導航儀上到處顯示塞車。瀋海高速的塞車路段達27公里，有網民從中山出發，6個小時還未到廣州；更多的人被車塞怕了，全湧進公路服務區，遼寧綏中高速公路塞車寸步難行，十多位大媽乾脆下車跳廣場舞解悶 。

網上傳出的影片顯示，在一條塞車的高速公路上，有司機落車打拳舒展筋骨，還有司機和乘客取出釣具到高速公路下的河邊釣魚。不少塞在路上的網民飢腸轆轆，在朋友圈求助，亦有醒目的司機一早在車尾箱塞滿食物，準備在塞車途中解餓。

交通部：全國多地公路外出達高峰

微信公眾號「交通運輸部」昨稱，10月1日，全國公路網出現雙節出程高峰，粵港澳大灣區、長三角、京津冀地區公路網交通流量明顯增長，北京、上海、蘇州、南京、廣州、武漢、長沙、合肥等大中城市周邊高速公路出城方向車流量較大，京滬高速、京港澳高速、瀋海高速、長深高速、寧洛高速等高速公路局部路段出現車輛通行緩慢，但未發生車輛滯留、嚴重擠塞情况。

料客運旅客較往年少32%

交通部數據顯示，截至昨午12時，全國高速公路流量2994.20萬輛次，預計10月1日全國高速公路流量約5400萬輛次，比去年增長3%左右。9月30日，全國公路旅客約3976萬人次，比去年9月份日均公路客運量上升9.3%。昨日預計全國公路旅客約4800萬人次，但比去年十一首日公路客運量7097萬人次下降32.4%。