台北設市百年 陳水扁露面促兩岸和解

台北市自日治時期、1920年10月1日正式設立，昨日剛好滿百年，台北市文化局舉辦「台北市設市百年紀念特展」，邀請歷任台北市長參加，外界關注馬扁同台。綜合台媒報道，陳水扁柱著拐杖、帶着口罩現身，沒有回答記者「是否放下對馬英九的仇恨」、「身體還好嗎」等問題。

歷屆市長議長交流分享

陳水扁在致辭時提到，市政的推動是一棒接一棒，像是台北101、洲美、信義快速道路等重大建設都是在他任內拍板開工，由接任的馬英九帶領完工，因此十分感謝歷任市長對台北市的努力。陳水扁強調，不管政黨黨派、民選官派台北市長都能這樣坐下來談話，為何朝野、兩岸不能坐下來談？他希望昨天的盛會是一個起頭，未來也能看到朝野和解、兩岸和解。

前市長郝龍斌則說，他同意若是兩岸不和解、藍綠不和解，台灣沒有希望，因此，他期盼兩岸和解、藍綠和解，這將是全國之福，也是台北市之福。

現任台北市長柯文哲昨日在新文化運動紀念館出席「1920台北設市百年活動宣傳記者會」時，致辭稱，100年前，為爭取自治、啟蒙文化思想，並跟上當時的民族自決潮流，前人付出很大代價。他又表示，100年後的今天，人民能夠呼吸自由空氣，享有獨立自主地位，要感謝前人的奮鬥，「提醒我們權利不是天上掉下來的」，而是努力爭取所得。