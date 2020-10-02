8萬人冒雨 天安門觀升旗

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2020年10月2日星期五
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【明報專訊】昨日是國慶和中秋雙節疊加的「超長假期」，大批民眾清晨湧到北京天安門廣場，在口罩、臉上印着「中國紅」，冒雨觀看升旗儀式。有媒體在現場統計，當天觀看升旗儀式的人數近8萬。
（中新社）
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