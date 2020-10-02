美兩轟炸機繞經東海 專家：或演練攻擊

5軍機巴士海峽入南海

據「南海戰略態勢感知計劃」平台9月30日在Twitter發布消息，根據監測數據，當天一共有5架美國軍機在南海上空展開行動，其中包括4架美國空軍的KC-135加油機（為KC-135R和KC-135T型）和1架美國海軍的P-8A反潛巡邏機。監測數據顯示，P-8A巡邏機於9月30日當天上午9時50分左右途徑巴士海峽進入南海，4架KC-135加油機分別於30日凌晨1時、早上6時30分、上午9時和10時左右途徑巴士海峽進入南海。

關島向西北飛 再折返美本土

此外，據記錄軍事飛行器動態的「飛機守望」（Aircraft Spots）同日消息，兩架呼號分別為「SPICY11」和「SPICY12」的美國空軍B-1B戰略轟炸機，當天從關島安德森空軍基地啟程返回位於美國南達科他州的埃爾斯沃思空軍基地。飛行路線顯示，這兩架美軍轟炸機並沒有選擇最近的飛行路線，而是從關島起飛後一路向西北方向飛行，進入東海，然後轉向東北方向飛入日本海上空，再折返美國本土。

這並非美軍轟炸機首次繞道東海。8月18日，兩架美軍B-1B轟炸機在從安德森基地返回埃爾斯沃斯基地期間，也曾繞道東海。

對於美軍轟炸機繞道到東海再折返美國的做法，環球網引述不願透露姓名的中國軍事專家表示，這個航線返回美國本土，相當於繞了一段「冤枉路」。這很可能是為了對中國顯示存在感，表明美國在新冠疫情下仍具備一定戰備能力。專家分析認為，美軍轟炸機可能利用這個機會演練對地、對海攻擊；這樣的話，這個航線很可能就是一次進入發射陣位、實施模擬攻擊然後脫離的典型航線。