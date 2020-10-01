大學屢爆學術造假 官方查近5年論文

要求覆核博士碩士論文

澎湃新聞網報道，教育部教育督導局8月26日通報上海復旦大學、四川電子科技大學、廈門大學學位論文造假行為的查處情况，指出近年學位論文抄襲、買賣、代寫等學術不端行為時有發生，近期亦有網絡媒體曝光和民眾舉報部分大學存在上述情况，顯示有關大學對學位論文造假行為查處存在防控手段有限、問題發現不及時、主體責任未落實等突出問題。

教育部要求各間大學立即採取行動，由校內研究生教育管理部門牽頭，會同各級學位評定委員會和研究生指導教師，覆核、排查近5年授予博士、碩士學位的論文。其中要重點覆核學位論文開題、中期考核、評閱、答辯和學位評定等過程的規範程度，重點關注沒有科研項目支持的學位論文，充分利用學術不端行為檢測等技術手段全面排查，形成每篇論文的覆核、排查結論，經學位評定委員會、研究生指導教師和分管研究生教育的校領導簽字後存檔備查。

一旦發現學位論文存在造假行為，要按照有關規定及時調查、嚴肅處理。涉事指導教師，將受到限招、停招、取消導師資格等處罰。

加強論文抽檢 約談屢犯單位

此外，教育部網站上周五（9月25日）發布的「國務院學位委員會、教育部關於進一步嚴格規範學位與研究生教育質量管理的若干意見」，也提到進一步加大學位論文抽檢工作力度，適當擴大抽檢比例；對連續或多次出現「存在問題學位論文」的學位授予單位，加大約談力度，嚴控招生規模等。

多校被爆研究生抄文「一字不差」

內地學術造假個案屢見報端，例如去年復旦有碩士研究生抄襲華中科技大學碩士研究生論文，在網上曝光，兩篇碩士論文從摘要、目錄、正文、參考文獻幾乎一模一樣。早3個月，媒體又發現，天津大學、廈門大學有兩名碩士的論文有大量段落一字不差，引起輿論關注。天津大學和廈門大學調查後通報稱，涉事學生存在由他人代寫、買賣論文的學術造假行為；決定撤銷兩人所獲碩士學位，收回、註銷碩士學位證書。