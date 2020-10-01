教廷：延中梵協議達「有限正面結果」 只涵主教任命 不涉建交

承認達成延長協議有困難

梵蒂岡聖座傳播部編輯主任、教廷發言人托尼耶里（Andrea Tornielli）引述梵蒂岡國務卿帕洛林（Pietro Parolin）稱，雖然新冠疫情令延長協議的協商工作更困難，但仍值得這麼做。中央社報道，美國國務卿蓬佩奧周三（9月30日）將到訪梵蒂岡，但教廷以避免影響美國總統大選為由，拒絕他與教宗會晤。

梵蒂岡周二首度正式回應與中方互動一事，強調和中國政府間的主教任命臨時協議未涉及建立外交關係。美聯社報道，托尼耶里昨發表聲明，承認和北京達成延長協議有困難，但強調協商已有「有限正面結果」。他並重申，這份協議只涵蓋主教任命部分，而未涉及與中國政府建立政治或外交關係。

此前，中國外交部新聞發言人汪文斌在9月22日稱，中梵關於主教任命臨時性協議簽署近兩年來，在雙方的共同努力下，協議得到了順利的實施，中國天主教事業健康發展。雙方將繼續保持密切的溝通和磋商，持續推動改善關係進程。