李克強國慶招待會致辭：堅定不移全面準確貫徹一國兩制

李克強在致辭時首先向全國各族人民致以節日祝賀，向港澳同胞、台灣同胞和海外僑胞致以親切問候。他指出，今年面對突如其來的新冠疫情和世界經濟衰退帶來的嚴重衝擊，中國經濟展現出強勁的發展韌性，中國特色社會主義前景廣闊。他又強調，將繼續堅定不移全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治港高度自治方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，完善與憲法和基本法實施相關的制度和機制，推進一國兩制實踐行穩致遠。他表示，要堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對和遏制任何台獨分裂行徑和外部干涉，加強兩岸交流合作，推進兩岸關係和平發展、融合發展和祖國統一。

新華社報道，出席國慶招待會的約有500人，除黨政軍有關部門負責人外，無黨派人士代表、北京市負責人、國家功勳榮譽表彰獎勵獲得者代表、全國抗擊疫情先進個人代表，以及在京部分港澳台僑代表，駐華使節，國際組織駐華代表均有參會。央視畫面顯示，除主賓大枱外，每圍只坐5人。

7常委等昨向烈士獻花

昨日是「烈士紀念日」，中央政治局7名常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正及國家副主席王岐山等，上午在天安門廣場向人民英雄紀念碑敬獻花籃，緬懷為中國解放事業和建設事業英勇獻身的烈士。

明報記者