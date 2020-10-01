台藝人大陸國慶晚會唱《我的祖國》 台：傷害感情「將作處理」 陸：威嚇民眾製造割裂

明報記者

中央電視台昨晚播出《中國夢‧祖國頌》國慶晚會，歐陽娜娜在第四個節目中登場，與港星任達華、惠英紅，大陸明星杜江、童瑤等合唱愛國歌曲《我的祖國》。在3分25秒的演出中，她的特寫畫面不多，獨唱部分僅兩句，「看慣了船上的白帆」和「朋友來了有好酒」。雖此前陸委會呼籲勿參與此類活動，引起網民猜測歐陽娜娜最後是否登台。另一位台灣歌手張韶涵在第五個節目出場，和港星陳偉霆、澳門歌手夏利奧等合唱抗疫歌曲《守護》。根據畫面，晚會並非直播，應是預錄製後播出。

獨唱部分僅兩句 特寫畫面少

陸委會此前表示，若演出行為違反兩岸條例將依法查處；昨日傍晚再次發出聲明，呼籲民眾共同捍衛台灣尊嚴與價值。聲明指出，中共近期對台加大軍事恫嚇力度，單方面破壞台海和平穩定，已引起台灣人民普遍反感。台灣藝人此時若被利用參加具有「消滅中華民國」意涵的「十一」建政慶祝活動，「豈不是傷害了台灣民眾的感情，辜負了台灣社會對其的愛護與支持」。陸委會發言人邱垂正昨晚對中央社重申，將會同主管機關文化部密切關注，之後也將協同文化部作後續處理。台灣文化部此前表示，如果陸委會確認違法，文化部會依法查處；根據法律，最重可罰款新台幣50萬元（約13萬港元）。

國台辦新聞發言人馬曉光昨日上午表示，民進黨當局動輒對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇，只能說是欲加之罪何患無辭。「每逢中華兒女的重大節日，大陸都會同台港澳同胞、海外僑胞共同歡慶。台灣藝人來大陸發展，參加兩岸影視交流活動，與大陸歌手同台演出，觀眾們喜愛，我們也積極支持」。他指出，「31條」政策中包含了3條為台灣影視界人士來大陸發展提供政策支持的內容，兩岸存在着政治隔閡，但不妨礙兩岸同胞都以做中華民族、炎黃子孫和中國人而自豪。他又指，這些年來是民進黨當局在台灣和中國、台灣和中華民族之間製造割裂，誤導台灣民眾。

父親歐陽龍遭網民罵「生背骨囝仔」

而歐陽娜娜的父親歐陽龍，曾擔任過4屆台北市議員及國民黨發言人，也被捲入事件之中。台灣網民湧入其facebook留言，稱其「生了一個背骨囝仔（吃裏扒外的孩子）」。歐陽龍連日沉默，昨被記者追問時僅表示暫不回應話題，屆時會找時間對外說明。台灣行政院長蘇貞昌昨日表示，很關心像歐陽娜娜這樣年輕的小女生受制中國會有什麼下場，也許她爸爸歐陽龍演的反共電影《藍與黑》對白可以參考。

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