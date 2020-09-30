體能測試引爭議 內地泳將破紀錄卻無緣決賽

綜合報道

9月27日在青島舉行的全國游泳冠軍賽上，同時進行一項體能測試，王簡嘉禾以15分45秒59的成績創造女子1500米自由泳新的亞洲紀錄，卻因體能競賽排名落後，失去決賽資格。新浪體育報道，在26日的男子50米自由泳預賽中，中國男子短距離自由泳名將余賀新游出21秒79的成績，達到東京奧運會A級參賽標準，更打破此前由寧澤濤保持7年之久的全國紀錄，但其在16名預賽選手中，卻因體能競賽排第9而被淘汰。當晚傅園慧在女子100米仰泳項目預賽游出59秒48，是她兩年來的個人最快時間，也因在體能測試排第11位而無緣決賽。

體操決賽 成績最差者入決賽

在28日結束的全國體操錦標賽女子跳馬決賽中，由於體能測試不合格，資格賽排名第3、第7及第9名的選手被淘汰，僅5人進入決賽，包括在資格賽成績倒數第一的選手，比賽水平大打折扣。觀察者網報道，現場解說員對其中一名選手的表現很詫異，「她跳的是一很簡單（的動作），一個前手翻」，「是1-0-0（難度系數），其實就是最簡單的，前手翻類的、難度價值最低的2.0分的動作」。

體育局倡加強體能 泳手需測長跑

國家體育總局2月發布《體育總局辦公廳關於進一步強化基礎體能訓練惡補體能短板的通知》，明確提出「體能是東京奧運會入場券」的選拔標準，持續強化體能訓練。據此，不同項目也制定出體能測試內容。如排球賽，體測成績會與比賽成績相加，以計算出總名次。央視體育透露，游泳選手的體能測試是垂直縱跳、引體向上、軀幹核心力量、30米跑、3000米跑。在預賽成績前16名選手中，體能成績前8名選手可進入決賽。

中國游泳協會主席周繼紅日前回應稱，「體能測試」是為了鼓勵運動員在基礎身體能力和專業運動表現上，都能對標世界頂尖水平。不過，新浪體育認為，「一刀切」讓選手比併體能測試未必是最佳手段，也對有望奪冠的優秀選手不公平。澎湃新聞評論稱，現在連破亞洲記錄的成績都得讓路「體能測試」，有關方面應給一個科學的解釋。

（今日熱話）