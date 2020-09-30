中國評論：港澳辦還是澳門辦？ ／文：孫嘉業

澳門高官紛赴內地訪問

澳門特首賀一誠16日率團去了海南三亞市，出席18日開幕的2020泛珠區域合作行政首長聯席會議，順道與正在打造自由港的海南省商談合作。這個會議除澳門特首外，海南、廣東、四川、廣西、貴州、江西、福建7省省長及雲南常務副省長、湖南人大副主任都有與會，國務院港澳辦副主任黃柳權亦列席會議，只有香港特首林鄭月娥是以視像方式參會。

特首南下海南，澳門多名高官則北上京城，包括社會文化司長歐陽瑜、保安司長黃少澤、政府行政法務司長張永春等人，7日，黃柳權見了歐陽瑜，就澳門疫情防控以及教育、青年工作等議題交流；22日，港澳辦常務副主任張曉明見了張永春一行。

在諸多北訪澳門高官中，以黃少澤為首的澳門紀律部隊高層訪京團派頭最大，先後獲中央港澳工作領導小組組長韓正、中央政法委書記郭聲琨和公安部長趙克志等人接見。據《澳門日報》報道，訪京團還獲得全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍接見，但內地官媒只報道韓正接見時夏寶龍作陪，未有夏單獨接見訪京團的報道。

訪京團成員包括警察總局長、海關關長、消防局長、司法警察局長、保安部隊事務局長、治安警察局長等。在京期間，訪京團還拜訪了應急管理部、海關總署、國家出入境管理局等部門，就加強應急管理定期培訓、針對處理危險品事故專題培訓、跨境聯合救援演練、推動大灣區貨物通關便利化、打擊走私、反恐合作、打擊偷渡、出入境管理合作，以及便利內地居民辦理往來澳門旅遊簽注等事項交流商討，意味澳門相關部門與中央部委都建立了直線聯繫。

值得注意的是，在郭聲琨會見訪京團時，國家安全部副部長董經緯也在座，韓正更呼籲訪京團在澳「建立健全維護國家安全的法制和執行機制，牢牢守住維護國家安全的底線」。

中港官方公開往來疏落

相對來說，香港政府部門與中央各部委的關係，則要低調得多。特別是今年疫情爆發後，中港官方的公開往來明顯疏落，僅限於特首或最多司長層面，因此才會給人港澳辦變成澳門辦的印象。

另據報道，8月20日，港澳辦副主任鄧中華會見了葡萄牙駐華大使杜傲傑，「就雙方共同關心的問題進行了交流」，相信話題亦與澳門有關。回歸後香港、澳門兩個特區的不同表現，決定了北京對英、葡兩個前宗主國的不同態度，現在很難想像港澳辦高官還會與英國使節討論香港話題。

文：孫嘉業