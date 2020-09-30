不見解放軍東岸集結 台防長：沒武力犯台迹象

中央社報道，國民黨主席、立委江啟臣向台灣行政院長蘇貞昌質詢，今年解放軍戰機已逾28次繞台、擾台及飛越海峽中線，民眾想知兩岸會否開戰或解放軍會否突襲。列席的嚴德發回應稱，目前就是中共原有的挑釁行為；武力犯台的具體條件之一，是解放軍內陸的部隊開始向東岸集結，但目前沒有這樣的迹象。嚴德發還指出，台軍戰備等級維持在經常戰備時期的戰備整備階段，再往上就是防衛作戰的應急戰備階段，解放軍戰機飛越海峽中線屬於經常戰備時期的突發狀况，台國防部都有訂定各種突發狀况的應處措施。

至於未來台灣如果提出需求，美國會否對台出售攻擊性武器，嚴德發表示，因應形勢的變化，雙方都有在做調整，因為美方也要維護整個區域的安全。蘇貞昌則強調，台灣政府是基於保護國家國人安全，對於有必要的、相關的防衛性武器，都會做足準備，也從國防自主，扶植產業，絕對不做武器競賽。

解放軍兩機再入台防空識別區

《聯合報》報道，台空軍司令部稍早發布消息，解放軍二架運8反潛機昨再侵入台灣西南空域防空識別區。台軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對並廣播驅離外，也以防空導彈追蹤監視。台國防部表示，解放軍已嚴重破壞台海及區域和平與穩定的現狀，對此表達嚴正譴責。