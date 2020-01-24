消息：十四五規劃擬下調目標「保5」 胡星斗：實事求是 中美倘脫鈎恐影響30%GDP

路透：政府專家提目標5至6%

中共十九屆五中全會將於10月26日至29日在北京召開。依照歷次五中全會慣例，屆時將研究制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃（十四五）和2035年遠景目標重大問題。北京消息人士對本報稱，十四五的年均GDP目標將下調，定在5%左右。路透社日前也引述消息人士稱，政府智庫和經濟學家提出了年均GDP增長目標，包括三個數值5%左右、5-5.5%至5-6%。消息人士稱，在中美兩國在一系列廣泛問題上的分歧日益加深之際，這一目標還使地方政府將重點放在發展目標上。

對於十四五的年GDP增長目標，瑞銀（UBS）分析師在給客戶的報告中表示，「我們預計政府要麼不設定明確的增長目標，要麼會為2021-2025年設定一個較低的、更靈活的增長目標（比如5%左右）」。

而十三五期間提出的經濟發展目標，是2020年GDP和城鄉居民人均收入比2010年翻一番，即相當於十三五的年均經濟增速底線為6.5%左右。

中國經濟學者胡星斗對本報稱，十四五下調經濟發展目標，是實事求是之舉，「一方面是針對國內外環境，另一方面是發展的實際情况」。他說，如果能保持5%左右增長，也是很不錯的成績，中國已經持續高增速發展了40多年，這在世界上已非常難得。

胡星斗分析，中國第一階段的發展，主要依靠大量資本投資及勞動力紅利，隨着粗放型發展模式逐漸被淘汰，中國現階段的發展已經轉型為逐漸依靠技術升級及創新驅動型增長。他認為，中國的改革還嚴重不足，如果在土地、戶籍及金融等領域進行制度改革，還可以釋放出大量發展潛力。

對於十四五經濟增長的外部壓力，胡星斗認為主要在於中美關係。「如果中美經濟脫鈎，將影響中國GDP的30%左右。」他認為，十四五期間，中國應注意搞好與發達國家的關係。

官方智庫：十四五邁高收入經濟體

官方智庫國務院發展研究中心宏觀經濟研究部本月中旬刊發報告指，十四五時期中國將大機會進入高收入經濟體行列。據推算，到2024年底中國人均國民收入可超過14,000美元（約10.8萬港元），將邁過高收入門檻線。報告認為，新冠疫情將加速經濟進入中速增長平台的進程，並帶動增長中樞進一步下調，十四五時期年均增速將下降至5.0%到5.5%左右。

該報告又稱，中美經貿摩擦可能常態化極端化，嚴重壓縮中國全面開放和發展空間，「十四五時期將是我應對中美摩擦並進行戰略性佈局的關鍵期」。

明報記者

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