台船長：日船無示警撞擊 入釣魚島海域撿冲走漁具 日方指違法作業

台外交部稱已提關切

宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236」前日下午在釣魚島海域遭日本公務船衝撞，昨清晨5時40分由軍艦護送返回南方澳漁港。中央社報道，船長陳吉雄表示，在海上作業時沒有進入釣魚島12海里內，但之後因海流很強，漁具被冲入釣魚島12海里內，當時只是將船開入撿拾漁具，日本公務船就在沒有示警情況下，從漁船右方緊貼急駛之後以甩尾方式撞擊漁船右前方，導致部分船體受損。他表示，日方行為根本鴨霸（橫行不講理），罔顧台灣漁民生命與財產安全，政府應該要硬起來，捍衛漁民權益。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，蘇澳漁船「盛福16號」今年6月23日在台日漁業協定海域作業時，就遭日本水產廳公務船干擾拍照，想不到這次又發生「新凌波236」事件，蘇澳漁民都群起激憤。他認為，釣魚島是台灣的，日方雖不准台灣漁民進入日本所謂的領海內作業，台灣漁民也都遵守配合；但漁具是漁民的生存工具，有時洋流較強時，漁民若進入釣魚島12海里內撿拾漁具，理所當然，也合乎情理。日方野蠻行為若沒有合理交代，蘇澳區漁會不排除率領漁船前往釣魚島海域抗議。

台漁民擬率船赴釣魚島海域抗議

宜蘭縣政府昨日發表嚴正抗議。縣長林姿妙前往慰問船長，並且與蘇澳區漁會及漁民同聲譴責日方作法失當，表達嚴正抗議，呼籲台灣政府與縣府共同守護釣魚島，確實保障漁民作業權益。台外交部長吳釗燮表示，已向日方提出非常明確的關切，就是不能有任何不當舉措影響台灣漁民捕魚權益。

日官房長官：已向台提應有交涉

日本放送協會（NHK）報道，海上保安廳第11管區海上保安本部表示，事發在釣魚島周邊海域，指「新凌波236」在日本的「領海」內違法作業，巡邏艇與「新凌波236」並行行駛，命令台灣漁船離開時，巡邏艇的船尾與漁船船首發生碰撞。日本官房長官加藤勝信昨在記者會上表示已向台灣方面「提出應有的交涉」。