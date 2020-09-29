中共第十九屆五中全會下月底召開

建小康社會脫貧攻堅取得「決定性成就」

新華社報道，中共總書記習近平主持會議。政治局聽取了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年（十四五）規劃和2035年遠景目標的建議》稿在黨內外一定範圍和網上徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將文件稿提請十九屆五中全會審議。

今年是「十三五」規劃最後一年，也是全面建成小康社會決勝階段。會議強調，決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅取得決定性成就。「十三五」規劃目標任務即將完成，中國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新的大台階。會議表示，推動「十四五」時期中國經濟社會發展，必須堅持中共的全面領導，堅持和完善中國特色社會主義制度，不斷提高貫徹新發展理念能力和水平。

對於制定推出《中國共產黨中央委員會工作條例》，會議認為是堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的重大舉措。《條例》對黨中央的領導地位、領導體制、領導職權、領導方式、決策部署、自身建設等作出全面規定，為加強中央委員會工作提供了基本遵循。