官媒促嚴打公款隱秘消費 中紀委國家監委：574宗違規吃喝 查處877人

中央紀委國家監委網站27日發布今年8月全國查處違反中央「八項規定」問題，其中違規公款吃喝查處問題574宗，處理877人。頭8個月，全國查處違規吃喝問題6287宗，佔享樂奢靡問題查處總數19.2%，居第3位。

批有官員拆分發票「弄虛作假」

《中國紀檢監察報》梳理「雙節」前夕各地通報的公款吃喝典型案例顯示，一些人躲進食堂、私密會所、農家樂等場所進行公款隱秘消費，違規公款吃喝隱形變異問題時有發生。報道舉例山東省工信廳副廳長孔慶成在企業公務用餐後，又到其下屬企業內部食堂接受宴請；為了用公款報銷招待費，北京市化工原料公司拆分餐費發票弄虛作假等。

自中央八項規定實施至2019年年底，全國查處違規吃喝問題3.64萬宗，佔享樂奢靡問題查處總數的10.9%，在被查處案例中居第4位。臨近雙節是婚慶高峰，黨員幹部違規操辦婚喪喜慶等問題面臨較大的反彈壓力。報道稱，截至今年8月底，全國共查處違規操辦婚喪喜慶問題1933宗，處理2177人。

中央再向地方派巡視組

而在國慶中秋節前，中央再度向地方派出巡視組。據新華社報道，經中央批准，十九屆中央第六輪巡視將對北京、天津、內蒙古等省市及全國人大常委會機關、全國政協機關、公安部、財政部等32個地方、單位黨組織開展常規巡視。此外，對第六輪巡視涉及的長春、杭州、寧波、武漢、西安等5個副省級城市黨委和人大常委會、政府、政協黨組主要負責人，一併納入巡視範圍。