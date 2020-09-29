美法官叫停 TikTok暫免下架 11月中禁令未解除

美國總統特朗普8月6日以國家安全受威脅為由頒布行政命令，自9月20日起禁止美國個人及實體與TikTok和微信進行任何交易，包括禁止通過美國手機應用程式商店下載或更新TikTok和微信等。在TikTok出售談判傳出進展後，美政府將禁令推遲至27日午夜。

TikTok上月24日正式起訴美國政府，指有關禁令涉嫌違憲及越權，要求法院禁止政府實施禁令。彭博社報道，華盛頓特區聯邦法院法官尼克斯（Carl Nichols）周日上午經過聆訊，決定發出上述禁制令，暫緩美國政府禁令。

不過，此次裁決並未禁止另一項要求TikTok在11月12日前出售予美國企業的行政命令。特朗普8月14日頒布該命令，並威脅若TikTok未按時出售，將對其全面封禁。

TikTok律師霍爾（John Hall）在周日的聆訊中表示，鑒於母公司字節跳動正就出售交易與美國企業及政府各方談判，因此有關禁令「史無前例」且「不合理」。

霍爾還提出，從美國應用商店下架將阻止現有用戶獲取每周安全更新，反而增加了用戶面臨的安全風險。此外，此舉形同「鎖上公共論壇的大門」，後果嚴重。美司法部律師舒維（Daniel Schwei）則辯稱，此案的關切點不是「言論自由」，而在於數據安全風險。

彭博社稱，暫時無法得知法官作出上述裁決的理由，因有關裁決意見文件被封存，預計將於當地時間周一公開。

TikTok：將續與美政府對話

TikTok發布聲明表示，很高興法庭認可其法律論據，又稱為了用戶社群和員工的利益，將繼續捍衛自身權利；同時將繼續與美國政府對話，將出售交易提案轉化為協議。

美國商務部則表示，將遵守法院禁制令，並已採取相關行動。其聲明未明確提及政府會否上訴，但稱將「積極為該行政命令和國務卿的執行工作辯護」。

美商務部：服從裁決 將積極辯護

加州聯邦法院20日裁決阻止政府對微信禁令生效，美商務部當時亦宣布將挑戰法官裁決，但至今尚未有具體行動。

字節跳動目前已與美國公司甲骨文、沃爾瑪達成初步合作共識，方案包括成立新公司TikTok Global，並由甲骨文處理數據合規方面問題等。該交易方案正在接受中美雙方相關部門審理。

外交部：一貫反對美方泛化國家安全概念

中國外交部發言人汪文斌昨天表示，中方一貫反對美國泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國企業的霸凌行徑。希望美方切實尊重市場經濟和公平競爭的原則，遵守國際經貿的規則，為各國企業在美投資經營提供公正、公平、開放、非歧視性的營商環境。

（綜合報道）

（中美角力）

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